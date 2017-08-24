طوارئ بمطار القاهرة لتسفير 290 حاجا سوريا إلى الأراضي المقدسة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل (صدى):

أعلنت سلطات مطار القاهرة اليوم الخميس حالة الإستنفار لمساعدة 290 حاجا سوريا وصلوا من دمشق للسفر إلى الأراضى المقدسة عبر مصر لعدم وجود رحلات مباشرة بين سوريا والمملكة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة: وصل الحجاج السوريين على رحلة الخطوط السورية القادمة من دمشق وتم استضافتهم فى صالون خاص بصالة الترانزيت بالمبنى رقم 1 بمطار القاهرة وتوفير كل وسائل الراحة لهم وإعداد أماكن لارتداء ملابس الإحرام قبل سفرهم إلى الأراضى المقدسة وتم إنهاء إجراءات سفرهم على رحلة الخطوط السعودية رقم 382 والمتجهة إلى جدة.

يذكر أن الحجاج السوريين خلال هذا الموسم يبلغون حوالى 15 ألف حاج ويغادرون عبر الدول المجاورة لسوريا مثل تركيا والأردن ولبنان حيث يعبرون برا إلى هذه الدول بينما يتوجه بعضهم للسفر من مصر عبر مطار القاهرة.