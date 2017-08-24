بالفيديو.. داعش تستخدم تكتيك جديد لمواجهة تقدم القوات العراقية في تلعفر - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قال نائب القائد البريطاني للتحالف الدولي ضد داعش روبرت جونز إن تحرير مدينة تلعفر وبقية مدن محافظة نينوى يشكل أساساً لإنهاء الوجود العسكري لداعش في شمال العراق.

وأضاف أن القوات العراقية تخوض أصعب معركة حضرية منذ الحرب العالمية الثانية.

من جانبه، أعلن قائد عمليات نينوى، الفريق عبدالأمير يارالله، استعادة القوات المشتركة عدداً من القرى شمال وشرق تلعفر بالإضافة إلى 3 أحياء شمال وجنوب القضاء.

ويستخدم تنظيم داعش تكتيكات جديدة لعرقلة تقدم القوات الحكومية من خلال زرع العبوات الناسفة على أعماق كبيرة وتركيز القتال في أحياء تلعفر.

تتقدم القوات العراقية في معارك مدينة تلعفر من 3 محاور وبشكل سريع.

فبحسب العمليات المشتركة فإنه تمت استعادة 23 قرية في محيط تلعفر والسيطرة على عدة أحياء من المدينة نفسها خلال 4 أيام فقط من انطلاق المعركة.