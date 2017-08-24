بالفيديو.. كاميرا مراقبة تكشف المتورطين في هجوم برشلونة الإرهابي - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

أظهرت لقطات فيديو سجلتها كاميرا مراقبة في إحدى محطات الوقود في مدينة كامبرليس الإسبانية، الشبان الثلاثة المشتبه فيهم والذين قتلوا ليلة الهجوم الإرهابي الذي وقع في برشلونة.

ونشر موقع صحيفة إسبانية اللقطات، مشيراً إلى أن الشبان الثلاثة ترددوا على محطة الوقود ذاتها يوم الحادث 4 مرات، وأنهم كانوا زبائن دائمين لدى المحطة ويترددون عليها بشكل دائم، وأنهم يوم الحادث اشتروا مواد غذائية مختلفة.

يذكر أن تنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات في كاتالونيا، بث ليل الأربعاء- الخميس تسجيلا مصورا عبر إحدى قنواته الرسمية يظهر فيه اثنان من مقاتليه يوجهون تهديدات بالإسبانية لإسبانيا وتتخللها صور لآثار هجوم برشلونة.

وتعهد أحد المقاتلين بـ ” الانتقام لدماء المسلمين التي أسالتها محاكم التفتيش الإسبانية التي تأسست عام 1478 ولمشاركة ما قال إنها إسبانيا القاتلة في المساعي المناهضة للدولة الإسلامية.”

وما زال المحققون يبحثون فيما إذا كان المشتبه بهم في هجوم الأسبوع الماضي لهم صلة بفرنسا أو بلجيكا ويدرسون تحركاتهم في الأسابيع الماضية في إطار البحث عن صلة مع خلايا يحتمل وجودها في أماكن أخرى من أوروبا.

والتقطت كاميرات المراقبة السيارة التي نفذت هجوم كامبريلس شمالي برشلونة وهي تسير في منطقة باريس قبل أيام من الهجوم.

وقتل أو اعتقل نحو عشرة متشددين يشتبه بضلوعهم في المؤامرة. وأمر قاض أمس بسجن اثنين من المشتبه بهم ولا يزال ثالث رهن احتجاز الشرطة انتظارا لمزيد من التحقيقات وحصل رابع على إفراج مشروط.