وفاة الفنان الكويتي حسين جاسم - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

توفي الفنان الكويتي حسين جاسم اليوم” الخميس ” ، بعد صراع طويل مع المرض، وكان قد اشتهر بعدد من الأغاني التي ما زالت تردد في الكويت حتى اليوم.

ولد حسين جاسم بمدينة الكويت عام 1944، وحصل على دبلوم معهد المعلمين شعبة الموسيقى عام 1967، وعمل مدرساً لمادة التربية الموسيقية لأكثر من 20 عاماً.

بدأ حياته الفنية في نفس العام الذي حصل فيه على الدبلوم من خلال مشاركته في الأنشطة الفنية والموسيقية التي كانت تقام بمعهد المعلمين ثم انطلق بعد ذلك كمطرب يقدم الأغاني العاطفية والوطنية والدينية.

أعلن التوقف عن الغناء عام 1974 قبل أن يعود إليه مجدداً، وكان من بين المشاركين في أوبريت ” القادة ” الذي ألقي بمناسبة انعقاد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت عام 1991.