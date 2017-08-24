بالفيديو.. حاج سنغالي سافر بين بلدان أفريقيا 14 عاماً حتى وصل لبيت الله - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

لحجاج بيت الله قصص وروايات يحكيها بعضهم من أجل الوصول إلى مكة وتلبية فريضة الحج، ويروي حاج سنغالي قصة كفاحه وترحاله 14 عاماً بين بلدان أفريقيا للوصول إلى مكة المكرمة وحج بيت الله الحرام، مشيراً إلى أنه وفّق في الوصول لهدفه الذي ظل يعمل لأجله سنوات طويلة بعيداً عن أهله.

وبيّن الحاج السنغالي ويدعى بوبكر كونتي خلال إحدى حلقات برنامج “حجوا على الإبل.. قصص ومواقف ” على قناة “ا لمجد ” ، أنه قرر قطع رحلة طويلة استغرقت 14 عاماً بين عدة دول أفريقية للوصول إلى مكة، بدأت من كوناكري عاصمة غينيا والتي استمر فيها عامين عمل خلالها مدرساً بإحدى مدارس القرآن الكريم.

وتابع كونتي أنه استغل الأموال التي دبرها من سفرية غينيا في رحلة سفر جديدة إلى دولة كوت ديفوار، حيث عمل فيها بأحد المصانع قبل أن يقرر السفر مجدداً إلى بوركينا فاسو، مبيناً أنه واصل السفر بين بلدان أفريقيا 14 عاماً ليتغلب على مشاكله المادية حتى وصل إلى مكة المكرمة.