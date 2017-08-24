بالفيديو.. حشرات في ثلاجة آيس كريم بالأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن أثناء وجوده في أحد محلات الآيس كريم الشهيرة في الأحساء، وجود صراصير في الثلاجة، وسط إهمال العاملين المتواجدين في المحل.

وأظهر المقطع المتداول وجود “صرصار ” وهو يسير على زجاج ثلاجة الآيس كريم المعروضة أمام الزبائن، قبل أن يختفي بين الفراغات، ما يشير لاحتمالية وجود غيره من الحشرات المتكدسة نظراً لسوء النظافة.