بالفيديو.. حشرات في ثلاجة آيس كريم بالأحساء - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. حشرات في ثلاجة آيس كريم بالأحساء
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن أثناء وجوده في أحد محلات الآيس كريم الشهيرة في الأحساء، وجود صراصير في الثلاجة، وسط إهمال العاملين المتواجدين في المحل.
وأظهر المقطع المتداول وجود “صرصار ” وهو يسير على زجاج ثلاجة الآيس كريم المعروضة أمام الزبائن، قبل أن يختفي بين الفراغات، ما يشير لاحتمالية وجود غيره من الحشرات المتكدسة نظراً لسوء النظافة.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 3 ساعات
الحين يجيك واحد مدرعم ومطفى نور السيارة
ويقول هذا رافضي اللي يعمل في محلات الآيس كريم
حتى الآيسكريم فيه سنة وشيعة هههههههههههههه
مغرد[ عدد التعليقات: 396 ] نشر منذ 3 ساعات
غذاب الرحيل ارد عليك اخى هل تعلم ان السعوديه والله لا فرق بين سنى وشيعى انظر لدول الباقيه كيف تفرق بين الا قليات الا السعوديه كلنا اخوان وفقك الله والا رهاب منبوذ من سنه وشيعه اسلك الطريق الصحيح ما احد يجيك
عمرك سمعت بالشرطه او المرور استوقفك وقال شعى سنى لا والله بعكس بعض الدول شكرا لك
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخوي نغرد اولا نكي عذآب الرحيل
وليس غذاب فين اوكي
ثانيا رد ع اللي يكفرون الممثل الكويتي عبالمحسن عبد الرضات عدم جواز الترحم عليه
اليس هذاتكفير مبطن رد انت هل ترى جواز الترحم عليه ام لا
اوكي انا سني من اسرة سنية يا عموا لكن عمري ومبادئي لم تتربى ع فكر سنة وشيعة وخرابيط
عندي فكر التعايش التسامح لي جيران معلقين الصليب ع رقابهم ولكن يربطني بهم كل مودة واحترام
انا فكري مع الجميع سواء سني شيعي بوذي يهودي الخ
لكن ودي تطره هذا الفكر ع المنغلقين فكريا واللي بلا اخلاق نفسيا
وشكرا
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحياتي مغرد
جزاك الله خير
كان زمان[ عدد التعليقات: 1238 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي يبي آيسكريم ..
باسكن روبنز .. وبس .. (( غالي شوي))
كان زمان[ عدد التعليقات: 1238 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي يبي آيسكريم ..
باسكن روبنز .. وبس .. (( غالي شوي))
كان زمان[ عدد التعليقات: 1238 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي يبي آيسكريم ..
باسكن روبنز .. وبس .. (( غالي شوي))
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب وين المشكلة?🤔
يعني السرسور مو مثل بعض الناس يحب العسكريم🍦😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16865 ] نشر منذ 48 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه يعني جت على الصراصير
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7450 ] نشر منذ 43 دقيقة
وسط إهمال العاملين المتواجدين في المحل🤔
طيب ليش مايكون اللي صور الڤيديو هو اللي جايب الحشرة وصورها عشان يشوه سمعة المحل??