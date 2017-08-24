بالفيديو.. الإطاحة بعصابة تكسير زجاج السيارات وسرقتها في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

ألقت شرطة الرياض القبض على 6 أشخاص، ارتكبوا عدد من وقائع سرقة السيارات، من خلال تكسير الزجاج، بحي العريجاء.

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن غرفة عمليات دوريات الأمن بالرياض, تلقت بلاغاً يفيد عن قيام مجموعة من الأشخاص بتكسير زجاج عدة مركبات متوقفه بحي العريجاء بقصد السرقة و ارتكاب الفرار, وقد وثق المبلغ الحادثة بمقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالانتقال للموقع وتحليل المقطع وجمع المعلومات ظهر الجناة وهم يستقلون مركبة من نوع جمس .

بناءً عليه تم تعميم أوصاف المركبة محل الاشتباه وإقامة نقاط التفتيش الثابته والمتحركة ومراقبة الطرق العامة, و بتوفيق من الله تم رصد المركبة في وقت لاحق حيث تم في حينه إغلاق جميع مخارج الطريق ومحاصرة المركبه واجبار قائدها على الوقوف وضبطه ومرافقيه،- خمسة مواطنيين احدهم حدث-، وتسليمهم لمركز الشرطة المختص، وبسماع أقوالهم اقروا قيامهم بما نسب اليهم.

جرى إيقافهم و إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاكمال اللازم حسب الاختصاص .