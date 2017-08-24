 بالفيديو.. الإطاحة بعصابة تكسير زجاج السيارات وسرقتها في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 24

    أغسطس

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بالفيديو.. الإطاحة بعصابة تكسير زجاج السيارات وسرقتها في الرياض

بالفيديو.. الإطاحة بعصابة تكسير زجاج السيارات وسرقتها في الرياض
سعيد العجل(صدى):

ألقت شرطة الرياض القبض على 6 أشخاص، ارتكبوا عدد من وقائع سرقة السيارات، من خلال تكسير الزجاج، بحي العريجاء.

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن غرفة عمليات دوريات الأمن بالرياض, تلقت بلاغاً يفيد عن قيام مجموعة من الأشخاص بتكسير زجاج عدة مركبات متوقفه بحي العريجاء بقصد السرقة و ارتكاب الفرار, وقد وثق المبلغ الحادثة بمقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالانتقال للموقع وتحليل المقطع وجمع المعلومات ظهر الجناة وهم يستقلون مركبة من نوع جمس .

بناءً عليه تم تعميم أوصاف المركبة محل الاشتباه وإقامة نقاط التفتيش الثابته والمتحركة ومراقبة الطرق العامة, و بتوفيق من الله تم رصد المركبة في وقت لاحق حيث تم في حينه إغلاق جميع مخارج الطريق ومحاصرة المركبه واجبار قائدها على الوقوف وضبطه ومرافقيه،- خمسة مواطنيين احدهم حدث-، وتسليمهم لمركز الشرطة المختص، وبسماع أقوالهم اقروا قيامهم بما نسب اليهم.

جرى إيقافهم و إشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاكمال اللازم حسب الاختصاص .


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 8 ساعات

عليهم من الله ما يستحقون
السيف الأملح للخونة

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 8 ساعات

” بقصد السرقة و ارتكاب الفرار ”

ارتكاب الفرار ؟؟؟ العربية في خطر ياجماعة

[ عدد التعليقات: 7472 ] نشر منذ 7 ساعات

يقول صلى الله عليه وسلم: “تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة”

ونعم التربية.

[ عدد التعليقات: 32737 ] نشر منذ 7 ساعات

لو حصّل من سبقهم عقاباً صارماً ، لتأدب ضعاف النفوس عن مثل هاالأفعال ,,

,, لكن المشكله في الوساطات والمحسوبيات ، وقولة تعهد ومناصحه ولا يعودها ,,

,, وهذي ام المصاب والخراب ,,

[ عدد التعليقات: 7472 ] نشر منذ 7 ساعات

ابومحمد
صدقني العقاب الصارم ماينفع مع هالأشكال🤔

تدري ليييش?

ما أظن فيه أحد يسرق وهو غير محتاج ، الشباب اللي تشوفهم أغلبهم [ ضحايا ] لزواجات عشوائية
كل حافي ومنتف جمع له قرشين وقدمها مهر هذا هو مفهوم الزواج عنده ولكن هل يفكر ف مصروف
اللي راح يخلفهم??
وبعض النساء ايضًا سبب ف إنتاج هالأشكال لإنها رضيت بالزواج من أي شخص يتقدم لها
هل طبقت حديث إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ??

تجاهلت الحديث وطبقت مقولة ظل راجل ولا ظل حيطة ، أنا ومن بعدي الطوفان.
وأزيدك من الشعر بيت بعضهم إذا هي موظفة تخطب الرجل وتصرف عليه.

[ عدد التعليقات: 1238 ] نشر منذ 7 ساعات

صحيح ..
كثُرت هالنوعيات …

[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 5 دقائق

والله لن يصلح الحال الا ما اصلح اول هذه الامة. لاتحاولون طبقوا شرع الله تفلحوا

[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 4 دقائق

سبحان الله وبحمده.. سبحان الله العظيم

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