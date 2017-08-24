 بالفيديو.. سقوط مروع لعروس من فوق هودج حفل زفافها - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. سقوط مروع لعروس من فوق هودج حفل زفافها

بالفيديو.. سقوط مروع لعروس من فوق هودج حفل زفافها
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو ، يرصد لحظة سقوط عروس مغربية من فوق هودج العمارية في حفل زفافها .

حيث أظهر مقطع الفيديو المتداول ، الشباب يحملون هودج العروس على أكتافهم، ويرقصون على أنغام الموسيقي، وفجأة اختل توازن أحدهم ما تسبب في سقوط العروس على الأرض بقوة، حيث هرع المعازيم للاطمئنان عليها.

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 16855 ] نشر منذ 32 دقيقة

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[ عدد التعليقات: 12477 ] نشر منذ 8 دقائق

ما يسوى عليه ركوب الهودج
شكل رقبتها انكسرت . الله يستر

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