بالفيديو.. سقوط مروع لعروس من فوق هودج حفل زفافها - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. سقوط مروع لعروس من فوق هودج حفل زفافها
تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو ، يرصد لحظة سقوط عروس مغربية من فوق هودج العمارية في حفل زفافها .
حيث أظهر مقطع الفيديو المتداول ، الشباب يحملون هودج العروس على أكتافهم، ويرقصون على أنغام الموسيقي، وفجأة اختل توازن أحدهم ما تسبب في سقوط العروس على الأرض بقوة، حيث هرع المعازيم للاطمئنان عليها.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16855 ] نشر منذ 32 دقيقة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12477 ] نشر منذ 8 دقائق
ما يسوى عليه ركوب الهودج
شكل رقبتها انكسرت . الله يستر