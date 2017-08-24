بالفيديو.. سقوط مروع لعروس من فوق هودج حفل زفافها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، مقطع فيديو ، يرصد لحظة سقوط عروس مغربية من فوق هودج العمارية في حفل زفافها .

حيث أظهر مقطع الفيديو المتداول ، الشباب يحملون هودج العروس على أكتافهم، ويرقصون على أنغام الموسيقي، وفجأة اختل توازن أحدهم ما تسبب في سقوط العروس على الأرض بقوة، حيث هرع المعازيم للاطمئنان عليها.