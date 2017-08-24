لعبة يستخدمها الأطفال تضعف نظرهم  - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

حذر بن أرميتاج الباحث في مجال مشكلات البصر في استراليا من خطورة استخدام الأطفال لمصابيح اللايزر الصغيرة ، مؤكدا أنّ فتى أصيب بضعف نظر حاد بسبب أحد هذه المصابيح.

وأشار إلى أن الأخير بدأ يعاني من مشكلات في النظر بعد توجيهه اللايزر الصادر عن المصباح نحو عينيه. وكشف أن هذا أدى إلى فقدانه 75% من قدرته على الإبصار.

وتابع أن السبب هو تعرض شبكية عينيه للضرر بسبب تأثير اللايزر عليهما. وأوضح أن الطفل لم يشك من أيّ ألم مسبقاً وأن بصره تأثر بشكل فوري وسريع.

أما خطورة الأمر فتكمن، بحسب الاختصاصيي، في أنه لا يمكن إيجاد أي علاج ليتمكن الفتى من استعادة بصره وأن النظارات لن تساعده على الشعور بالتحسن. وذكر أنه لم يعد بإمكانه القراءة أو رؤية تفاصيل الأشياء الصغيرة بسهولة.