مواطن يعفو عن مقيم آسيوى دهس ابنه في صهريج الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

عفا مواطن بمحافظة الطائف عن مقيم آسيوي، يعمل سائقاً لصهريج مياه تابع لأحد موردي المياه، بعد أن تسبب المقيم في وفاة ابنه في حادث مروري بصهريجه المتهالك وغير المؤمن في الرويدف شمال المحافظة.

وقال أحد أقارب الشيخ صالح بن سعد بن حمدان الحارثي والد الشاب المتوفى وهو أحد أعضاء لجنة إصلاح ذات البين، إن والد الشاب قام يوم أمس بسقية سائق الصهريج الذي تسبب بوفاة ابنه ” سعد ” بكوب من الماء، وتنازل حينها لوجه الله تعالى، وسط دعوات الحاضرين أن يغفر لابنه ويعوض ذويه خيراً.

يشار إلى أن ذوي الشاب المتوفى تقدموا قبل أيام بشكوى للجهات المعنية يتهمون سائق صهريج المياه المتهالك، والذي يخص أحد موردي المياه بالطائف بالتسبب بالحادث، ويطالبون بمحاسبة الشركة الموردة؛ جراء تهالك بعض سيارات الصهريج لديها، وعدم توافر وسائل السلامة بها، إضافة لرعونة وتهور سائقيها؛ بعد تكرار الكثير من الحوادث.

وكان الشاب المتوفى سعد صالح حمدان الحارثي بالقرب من منزله بحي الرويدف وتفاجأ بسائق الصهريج يدخل عليه في مساره ويدهس مركبته ويصطدم بها، ولاذ بالفرار، وتم القبض عليه لاحقاً.