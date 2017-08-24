التعليم تكشف عدد ساعات اليوم الدراسي بعد زيادة 60 دقيقة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قالت وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد، إن زيادة ساعة لليوم الدراسي بتوجيهات وزير التعليم، لن يتسبب في زيادة عدد ساعات اليوم الدراسي عن 7 ساعات.

وأوضحت العواد، أن زيادة اليوم الدراسي عن 7 ساعات سيتعارض مع القرار الملكي القاضي بألا يتجاوز دوام الموظف الحكومي عن 7 ساعات يومياً، لذلك فإن الزيادة التي أقرها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لن تزيد مدة اليوم الدراسي عن 7 ساعات، وفقا لـ “عكاظ “.

وكان وزير التعليم قد وجه بزيادة ساعة واحدة على اليوم الدراسي خلال 4 أيام بالأسبوع ” من الأحد إلى الأربعاء “، وإضافة حصة للنشاط مدتها 60 دقيقة، تقدم في منتصف اليوم الدراسي، ويجب ألا يستقطع زمنها من الأنشطة المدرسية الأخرى مثل الاصطفاف الصباحي والفسحة وغيرها.