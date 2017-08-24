التعليم تكشف عدد ساعات اليوم الدراسي بعد زيادة 60 دقيقة - صحيفة صدى الالكترونية

التعليم تكشف عدد ساعات اليوم الدراسي بعد زيادة 60 دقيقة
قالت وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد، إن زيادة ساعة لليوم الدراسي بتوجيهات وزير التعليم، لن يتسبب في زيادة عدد ساعات اليوم الدراسي عن 7 ساعات.
وأوضحت العواد، أن زيادة اليوم الدراسي عن 7 ساعات سيتعارض مع القرار الملكي القاضي بألا يتجاوز دوام الموظف الحكومي عن 7 ساعات يومياً، لذلك فإن الزيادة التي أقرها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لن تزيد مدة اليوم الدراسي عن 7 ساعات، وفقا لـ “عكاظ “.
وكان وزير التعليم قد وجه بزيادة ساعة واحدة على اليوم الدراسي خلال 4 أيام بالأسبوع ” من الأحد إلى الأربعاء “، وإضافة حصة للنشاط مدتها 60 دقيقة، تقدم في منتصف اليوم الدراسي، ويجب ألا يستقطع زمنها من الأنشطة المدرسية الأخرى مثل الاصطفاف الصباحي والفسحة وغيرها.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 39 دقيقة
حاضرين
سمعنا واطعنا
ولاة امورنا وفقهم الله