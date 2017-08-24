أوجه الشبه بين الأميرة ديانا وكيم كارداشيان - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

وضعت صحيفة ” لوس أنجلوس تايمز” ، مقارنة بين الأميرة ديانا، وكيم كارداشيان، وأكدت الصحيفة أن الأميرة ديانا، التي توفيت قبل 20 عاما في سن الـ36، كانت من بين أشهر النساء الأكثر تصويرا في العالم، لافتة إلى أن عاصفة من الحزن اجتاحت العالم بعد وفاتها.

وأشارت إلى أن ديانا أطلق عليها لقب أميرة الشعب، حيث قضت ما يقرب من نصف حياتها القصيرة في أعين الجماهير، سواء من خلال الصور الكثيرة التي استعرضت بها شبابها وجمالها، أو الأعمال الإنسانية المتعددة التي قامت بها.

ولفتت إلى أن ديانا تمكنت من وضع معايير جديدة للإناث المشاهير في العصر الحديث، رغم التغيرات التي تتعرض لها النساء في طريقهم للأمومة، إلا أنها ازدادت سحرا معها، وسارت على تلك المعايير آنجلينا جولي وبيونسي وكيم كارداشيان.

وأوضحت أن كيم كارداشيان سارت على نهج الأميرة ديانا، رغم الاختلافات الواضحة بينهن، موضحة أن ديانا لم تلجأ لشريط فاضح من أجل الحصول على الشهرة.

ولفتت إلى أن كارداشيان أصبحت نموذجا للإناث المشاهير خلال الآونة الأخيرة على الرغم من موجة الاستياء من سلوكها، ولكنها تمكنت من صناعة الوهج الإعلامي.