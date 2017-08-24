المرحلة الثالثة من تأنيث محال المستلزمات النسائية تستهدف المراكز التجارية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تستهدف المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها، والذي ستبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيقها غرة شهر صفر المقبل (1 / 2 / 1439هـ)، بالمحال المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها.

وكان من المقرر الانتهاء من تطبيق المرحلة الثالثة في 01 / 01 / 1438هـ، كما أعلن سابقا، لإعطاء المنشآت وأصحاب العمل الفرصة الكاملة لتهيئة البيئة الملائمة لعمل المرأة، وذلك سعيًا من الوزارة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة ومستقرة للمرأة العاملة بشكل محفز ومنتج، ولزيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية في منشآت القطاع الخاص.

وتأتي المرحلة الثالثة من قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية وتوطينها استكمالا للمرحلة الأولى والثانية، التي تم تطبيقها في وقت سابق، حيث تشتمل الأنشطة المستهدف توطينها في المرحلة الثالثة على: بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، بالإضافة إلى الملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة مع مستلزمات أخرى (متعددة الأقسام)، والأقمشة النسائية.

كما يستهدف التأنيث المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والاكسسوارات والجلابيات النسائية، ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع اكسسوارات وأدوات تجميل.