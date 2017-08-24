القيادة تهنئ رئيس الأوروغواي الشرقية بذكرى استقلال بلاده - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه و اسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق اطراد التقدم.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس تاباريه فاسكس رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الأوروغواي الشرقية الصديق المزيد من الرقي والازدهار.