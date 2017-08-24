" الرئيس اليمني " يصدر قراراً بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات ‏حقوق الإنسان - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي قراراً رئاسيًا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية ‏للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده.‏

وجاء في القرار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن التعديل جاء تنفيذاً للالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس ‏الأمن الصادرة بشأن اليمن وخاصة القرار2140 للعام 2014م.‏

كما حدد القرار ، مدة عمل اللجنة بعامين من تاريخ ‏صدور القرار وجواز تمديدها حسب الحاجة بقرار رئاسي ومنعه على أعضائها الجمع بين ‏عضوية اللجنة و أي وظيفة أخرى.‏