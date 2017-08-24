" الرئيس اليمني " يصدر قراراً بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات ‏حقوق الإنسان - صحيفة صدى الالكترونية

” الرئيس اليمني ” يصدر قراراً بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان
أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي قراراً رئاسيًا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده.
وجاء في القرار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية بأن التعديل جاء تنفيذاً للالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن اليمن وخاصة القرار2140 للعام 2014م.
كما حدد القرار ، مدة عمل اللجنة بعامين من تاريخ صدور القرار وجواز تمديدها حسب الحاجة بقرار رئاسي ومنعه على أعضائها الجمع بين عضوية اللجنة و أي وظيفة أخرى.
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