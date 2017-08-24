طائرات حربية يابانية وكورية تعترض قاذفات روسية - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

تواصل طائرات القوات الجوية الروسية تسيير الدوريات المنتظمة لتأمين الأجواء حول روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن قاذفات قنابل إستراتيجية من طراز ” تو-95 إم إس ” قامت بدوريات جديدة حلقت خلالها برفقة مقاتلات ” سو-35 إس ” وطائرات الإنذار المبكر ” أ-50 ” فوق المحيط الهادئ وبحر اليابان والبحر الأصفر وبحر الصين الشرقي، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.

ونبهت وزارة الدفاع الروسية إلى أن طائرات حربية يابانية وكورية جنوبية انطلقت نحو الطائرات الروسية حين حلقت فوق المحيط الهادئ، مؤكدة أن الطائرات الروسية لا تدخل إلى أجواء الدول الأجنبية.

وحلقت طائرات ” تو-95 ” للمرة الأولى في بداية مايو 2017، عند شواطئ ألاسكا في شمال أمريكا برفقة مقاتلات ” سو-35 ” ، وانطلقت مقاتلتان أمريكيتان من طراز ” إف-22 ” نحو الطائرات الروسية في محاولة اعتراضية، ثم قالت مصادر عسكرية أمريكية إن الطائرات الروسية لم تشكل خطرًا على أمن الولايات المتحدة.