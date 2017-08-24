افريقي يغتصب امرأة ويأكل لحمها بمشاركة أصدقائه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

اقدم رجل افريقي على اغتصاب سيدة وأكل لحمها بمشاركة ثلاثة من اصدقاءه ، ثم سلم نفسه للشرطة وهو يحمل يد وساق إحدى ضحاياهم .

وقال الرجل الأفريقي أثناء تسليم نفسه للشرطة بجنوب أفريقيا ، ” تعبت من أكل لحم البشر “.

وخلال التحقيق معه كشف الرجل حدوث جريمة مروعة ارتكبها مع 3 آخرين اغتصبوا امرأة وقتلوها ثم أكلوا لحمها.

وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ ببقايا الجثة في أحد المنازل. وعلى الإثر تم إلقاء القبض على الجناة. وأظهرت التحريات أن 3 منهم شاركوا في الجريمة وقدموا للرابع بقايا الضحية ليأكلها.