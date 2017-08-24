افريقي يغتصب امرأة ويأكل لحمها بمشاركة أصدقائه - صحيفة صدى الالكترونية

افريقي يغتصب امرأة ويأكل لحمها بمشاركة أصدقائه
اقدم رجل افريقي على اغتصاب سيدة وأكل لحمها بمشاركة ثلاثة من اصدقاءه ، ثم سلم نفسه للشرطة وهو يحمل يد وساق إحدى ضحاياهم .
وقال الرجل الأفريقي أثناء تسليم نفسه للشرطة بجنوب أفريقيا ، ” تعبت من أكل لحم البشر “.
وخلال التحقيق معه كشف الرجل حدوث جريمة مروعة ارتكبها مع 3 آخرين اغتصبوا امرأة وقتلوها ثم أكلوا لحمها.
وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ ببقايا الجثة في أحد المنازل. وعلى الإثر تم إلقاء القبض على الجناة. وأظهرت التحريات أن 3 منهم شاركوا في الجريمة وقدموا للرابع بقايا الضحية ليأكلها.
سيف سعيد[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 1 ساعة
ودي اصدق لكن قويه قويه تعبت من اكل لحم البشر مندي ولا مشوي
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 1 ساعة
عليكم لعنة الله وجايبين للضابط المحقق قسم من الذبايح حقتهم بخشيش هههه ياالله ويش هذا الزمن الي يخوف علو واخبار تخلي الرضيع يشيب راسة اللهم الطف بنا وارحمنا يارحم الراحمين
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 466 ] نشر منذ 60 دقيقة
أكلى لحوم البشر هم من التاريخ السحيق بالقدم منذ خلق الله البشرية ويقال وجد الأثريون عظاما بشرية في أوعية طهي عمرها نصف مليون عام في الصين ومن أشهر القبائل التي أشتهرت بهذا النشاط قبيلة (أناسازي) في أمريكا الشمالية ويقال أن جيمس كوك الذي قتله سكان هاواي قد تم التهامه وقد يكون أكل لحم البشر نوع من التكريم للميت مثلما تفعل بعض القبائل في نيوزيلندا فهي تمجد ذكرى الميت بأن تأكل مخه فبعد أن يموت شخص له مكانة عندهم تجتمع القبيلة حول جثته وينشدون بعض الأناشيد الدينية ثم يستخرج ساحر القبيلة مخ الميت ويوزعه بالتساوي بين المشيعين ليأكلوا منه. وخلال الحرب العالمية الثانية تواترت الأخبار عن أكل الجنود اليابانيين بعضهم وأكل أعدائهم وذلك بعد محاصرتهم من قبل الأمريكيين وقطع المؤونة عنهم في إحدى جزر المحيط الهادى و قد مورست أكل لحم البشر عبر التاريخ السحيق للبشرية في عدة مواضع وحالات مثل:
1- أثناء المجاعات
2- في المدن المحاصرة بالحروب
3- من بعض القبائل البدائية المنتشرة بالعالم
4- كنوع من المبالغة في إيذاء العدو حيث يأكل المنتصر من لحم المهزوم
5- اعتقاد البعض أن أكل لحم الأعداء ينقل قدراتهم لهم
6- كإحدى الطقوس الدينية أو طقوس الدفن
7- كمرض سلوكي جنسي
ويحكى ان في الحرب العالمية الثانية إن كثيرا من حالات أكل لحوم البشر بحكم الضرورة سجلت خلال الحرب العالمية الثانية. على سبيل المثال خلال 872 يوما من حصار لينينغراد تقارير عن أكل لحوم البشر بدأت تظهر في شتاء 1941-1942 بعد كل الطيور والفئران والحيوانات الأليفة كانت تؤكل من قبل الناجين شرطة لينينغراد شكلت وحدة خاصة لمكافحة أكل لحوم البشر وبعد هذا الانتصار السوفياتي في ستالينغراد وجد أن بعض الجنود الالمان في المدينة المحاصرة قطع من الوازم استخدمت في أكل لحوم البشر في وقت لاحق في فبراير 1943 تم نقل ما يقرب من 100،000 من الجنود الالمان (أسرى الحرب) إلى معسكرات أسرى الحرب في سيبيريا أو آسيا الوسطى حيث حصلت مجاعة من قبل خاطفيهم السوفياتي الذين لجئو إلى العديد من أكل لحوم البشر أقل من 5،000 من الأسرى الذين أخذوا في ستالينغراد نجا من الاسر. الأغلبية، إلا أنهم توفوا في وقت مبكر من سجنهم بسبب التعرض أو المرض الناجم عن الظروف السائدة في الجيش بتطويق قبل الاستسلام.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1215 ] نشر منذ 52 دقيقة
شكرا لك اخ طاهر سليم وعلى ماعتقد ان سلالة اكلي لحوم البشر قد انقرضت ولا يوجدالان مثل ماذكر اعلاه الا فئات شاذه او بها لوثه او مقلده بسبب امراض نفسيه او خلاف ذلك-
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1215 ] نشر منذ 51 دقيقة
هههههه يابنت الديره جايبين للمحقق ثلث الضحيه-
بس سمعت ان فيه كم واحد تسلللوا وصلوا الان تهامة الباحه يمكن صح ويمكن لا
نهى العنزي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 31 دقيقة
بعيدا عن الخبر صدمني صورة إبن وطني توضع وتستخدم بخبر كهذا هل ندرت الصور هل أصبحنا لانراعي مشاعر مأسور مغترب حتى ولو لم يعلم عنا احترموا المشاعر بغيابه اتمنى تجديد الحدث بصوره مخالفه لهذه الصوره
نهى العنزي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 30 دقيقة
صورة المعتقل خالد الدوسري الذي في سجون لانعلم حاله لاتعتقدون ان العالم ماتدقق بأبسط الأمور جد شيء مؤسف
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 15 دقيقة
اختي المحترمة نهى العنزي
تحية طيبة وبعد
ان كان بريئ سوف يبرأ ه الله تعالى
وان كان قد اذنب فقد وجد حسابة
وعند الله تجتمع الخصوم
تحياتي لك
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32688 ] نشر منذ 3 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اجلاام فوق المتصور ..