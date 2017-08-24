 أب يغتصب ابنتيه ويُنجب من إحداهما سفاحاً - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 24

    أغسطس

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أب يغتصب ابنتيه ويُنجب من إحداهما سفاحاً

أب يغتصب ابنتيه ويُنجب من إحداهما سفاحاً
أماني الغامدي(صدى):

وضعت محكمة جنايات الزقازيق في مصر ، نهاية أب أقدم على ارتكاب جريمة بشعة ، باغتصاب ابنتيه والإنجاب من إحداهما ، تحت التهديد واستخدام العنف معهما ، حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقاً للمتهم .

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية ، محسن سيد، 43 عاماً ، يعمل سائقاً ، بسبب قيامه باغتصاب ابنتيه أمل، 16 عاماً، وداليا، 15 عاماً.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يهدد ابنتيه بالضرب ويؤذيهما لإشباع شهوته .

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1215 ] نشر منذ 3 ساعات

اغلب السائقين وخصوصا سائقي الشاحنات والاجره يستخدمون الحبوب المنشطه او المسهره والتي تؤدي الا الادمان ويتطور الامر الى انواع اخرى تجعل من الرجل لايعقل ولا يتحكم في تصرفاته-فيرى ابنته كاي امراه اخرى وبعضهم يقدم على القتل -وغير ذلك اسال الله ان يحفظنا بحفظه-

[ عدد التعليقات: 1233 ] نشر منذ 3 ساعات

رحمتك يارب .. خبر مقزز ….

[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 3 ساعات

استغفر الله العظيم
استغفر الله العظيم
استغفر الله العظيم

[ عدد التعليقات: 1785 ] نشر منذ 3 ساعات

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لاحول ولا قوة الا بالله
المخدرات تدمر العقول وتدمر الاسر وتهدم البيوت

[ عدد التعليقات: 32702 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, جرائم يشيب لها رأس الرضيع ,,

[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 1 ساعة

وهل تنشر مثل هذي الاخبار ما الفائدة للجمهور
شي يسد النفس ويقلب الكبد خبر قبيح قبحكم الله والعنه على هذا المجرم وامثاله الي يوم الدين

[ عدد التعليقات: 1890 ] نشر منذ 52 دقيقة

اعوذ بالله من غضب الله , الى اين وصل هذا العالم

[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 12 دقيقة

ليس بمستغرب أن تحصل الأشياء هذي في مصر …………..

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