أب يغتصب ابنتيه ويُنجب من إحداهما سفاحاً - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

وضعت محكمة جنايات الزقازيق في مصر ، نهاية أب أقدم على ارتكاب جريمة بشعة ، باغتصاب ابنتيه والإنجاب من إحداهما ، تحت التهديد واستخدام العنف معهما ، حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقاً للمتهم .

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية ، محسن سيد، 43 عاماً ، يعمل سائقاً ، بسبب قيامه باغتصاب ابنتيه أمل، 16 عاماً، وداليا، 15 عاماً.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يهدد ابنتيه بالضرب ويؤذيهما لإشباع شهوته .