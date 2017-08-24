أب يغتصب ابنتيه ويُنجب من إحداهما سفاحاً - صحيفة صدى الالكترونية

أب يغتصب ابنتيه ويُنجب من إحداهما سفاحاً
وضعت محكمة جنايات الزقازيق في مصر ، نهاية أب أقدم على ارتكاب جريمة بشعة ، باغتصاب ابنتيه والإنجاب من إحداهما ، تحت التهديد واستخدام العنف معهما ، حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقاً للمتهم .
وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية ، محسن سيد، 43 عاماً ، يعمل سائقاً ، بسبب قيامه باغتصاب ابنتيه أمل، 16 عاماً، وداليا، 15 عاماً.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم كان يهدد ابنتيه بالضرب ويؤذيهما لإشباع شهوته .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1215 ] نشر منذ 3 ساعات
اغلب السائقين وخصوصا سائقي الشاحنات والاجره يستخدمون الحبوب المنشطه او المسهره والتي تؤدي الا الادمان ويتطور الامر الى انواع اخرى تجعل من الرجل لايعقل ولا يتحكم في تصرفاته-فيرى ابنته كاي امراه اخرى وبعضهم يقدم على القتل -وغير ذلك اسال الله ان يحفظنا بحفظه-
كان زمان[ عدد التعليقات: 1233 ] نشر منذ 3 ساعات
رحمتك يارب .. خبر مقزز ….
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 3 ساعات
استغفر الله العظيم
استغفر الله العظيم
استغفر الله العظيم
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1785 ] نشر منذ 3 ساعات
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
لاحول ولا قوة الا بالله
المخدرات تدمر العقول وتدمر الاسر وتهدم البيوت
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32702 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, جرائم يشيب لها رأس الرضيع ,,
فيصل[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 1 ساعة
وهل تنشر مثل هذي الاخبار ما الفائدة للجمهور
شي يسد النفس ويقلب الكبد خبر قبيح قبحكم الله والعنه على هذا المجرم وامثاله الي يوم الدين
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 1890 ] نشر منذ 52 دقيقة
اعوذ بالله من غضب الله , الى اين وصل هذا العالم
مؤدب[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 12 دقيقة
ليس بمستغرب أن تحصل الأشياء هذي في مصر …………..