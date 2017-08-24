بلومبيرج: تحالف المتمردين باليمن يزداد خلافا ويضع نهاية قريبة بينهما - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

كشفت شبكة ” بلومبيرج ” الأمريكية، عن قرب نهاية تحالف المتمردين في اليمن بعدما خرجت التوترات بين ميليشيا الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح إلى العلن، إذ تنظر بنهاية التحالف الذي دام لسنوات.

وأضافت الصحيفة، أن الحوثيين اتهموا الرئيس اليمني المخلوع بعقد محادثات سرية مع الإمارات، وهي الحليف المقرب للمملكة والعضو في التحالف العربي، معتبرة أن صالح تجاوز الخطوط الحمراء ورفض الحوثيون وصفه إياهم بالميليشيا على غرار الوصف الذي يطلق عليهم في المملكة.

وأكدت الصحيفة أن الخلاف غير العادي الذي خرج على الملأ في معسكر المتمردين قد يزداد اتساعا اليوم الخميس، خلال الحشد الذي ينظم دعما لـ للرئيس المخلوع في صنعاء، مشيرة إلى أن الآلاف من مؤيدي ” صالح ” بدؤوا في التوافد والتجمع بميدان السبعين في صنعاء والذي سيشهد فعالية اليوم.

وأوضحت الصحيفة أن مؤيدي الرئيس المخلوع، وضعوا صور ” صالح ” ونجله أحمد، القائد السابق للحرس الجمهوري على السيارات والدراجات البخارية والمباني، كما أن مكبرات الصوت بدأت في بث الأناشيد للرئيس السابق ولحزبه، وقام الحوثيون بوضع المزيد من نقاط التفتيش حول المدينة قبيل الفعالية بعد إعلانهم حالة الطوارئ الثلاثاء الماضي لمواجهة العدوان والخونة على حد وصفهم.

ونقلت الصحيفة عن ” عبدالباري طاهر ” المحلل اليمني المستقل أن التحالف الذي تقوده المملكة سيستفيد من أي صراع بين ” صالح ” و “الحوثي “، لكنه حذر من أن هذا الصراع سيتسبب في كارثة إنسانية في صنعاء.