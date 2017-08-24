سقوط عشرات المواطنين ضحايا لنصب مكتب استقدام عمالة بسبب داعية شهير - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أوضحت مصادر مطلعة، أن عددا من المواطنين قدموا أكثر من 40 شكوى إلى وزارة العمل ضد مكتب لاستقدام العمالة المنزلية في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، لاتهامهم إياه بممارسة أساليب احتيالية وعدم الوفاء بالمتفق عليه معهم.

وأكدت المصادر، أن أحد الإعلانات الترويجية للمكتب شارك داعية مشهور في نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ما تسبب في زيادة عدد الضحايا، وفقا لصحيفة الوطن.

وأشارت المصادر إلى أن القضية منظورة لدى اللجان المختصة وسيتم إصدار قرار فيه حال ثبوت صحة الشكاوى بغلق المكتب وسحب التراخيص، موضحة أن الشكاوى التي وصلت للوزارة تخطى عددها العشرات خلال فترة لا تزيد على 10 أشهر، مشيرة إلى أن المكتب سبق وأن أغلق في قضايا مماثلة قبل ذلك.

وكشف المتضررون، عن تفاصيل ما جرى لهم، وأنهم تقدموا بطلبات إلى المكتب لاستقدام عمالة منزلية ودفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 10 إلى 15 ألف ريال، موضحين أن المكتب لم يف بالتزاماته معهم ولم يستقدم عمالة، ما دفعهم إلى التحرك وتقديم شكاوى إلى الجهات المعنية.