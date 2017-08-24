سقوط عشرات المواطنين ضحايا لنصب مكتب استقدام عمالة بسبب داعية شهير - صحيفة صدى الالكترونية

سقوط عشرات المواطنين ضحايا لنصب مكتب استقدام عمالة بسبب داعية شهير
أوضحت مصادر مطلعة، أن عددا من المواطنين قدموا أكثر من 40 شكوى إلى وزارة العمل ضد مكتب لاستقدام العمالة المنزلية في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، لاتهامهم إياه بممارسة أساليب احتيالية وعدم الوفاء بالمتفق عليه معهم.
وأكدت المصادر، أن أحد الإعلانات الترويجية للمكتب شارك داعية مشهور في نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ما تسبب في زيادة عدد الضحايا، وفقا لصحيفة الوطن.
وأشارت المصادر إلى أن القضية منظورة لدى اللجان المختصة وسيتم إصدار قرار فيه حال ثبوت صحة الشكاوى بغلق المكتب وسحب التراخيص، موضحة أن الشكاوى التي وصلت للوزارة تخطى عددها العشرات خلال فترة لا تزيد على 10 أشهر، مشيرة إلى أن المكتب سبق وأن أغلق في قضايا مماثلة قبل ذلك.
وكشف المتضررون، عن تفاصيل ما جرى لهم، وأنهم تقدموا بطلبات إلى المكتب لاستقدام عمالة منزلية ودفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 10 إلى 15 ألف ريال، موضحين أن المكتب لم يف بالتزاماته معهم ولم يستقدم عمالة، ما دفعهم إلى التحرك وتقديم شكاوى إلى الجهات المعنية.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18487 ] نشر منذ 40 دقيقة
أهم شي أن الداعية المشهور
هو الي روج للدعايةالأعلامية للمكتب🤔
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1778 ] نشر منذ 32 دقيقة
ومالداعي لزج اسم الداعيه في الموضوع
يمكن هو كمان منصوب عليه
مادام انه ماهو صاحب المكتب
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1210 ] نشر منذ 26 دقيقة
انت ياخي مالك ومال الداعيه هو داعيك لمسجد ولا لندوه-انت المفروض تسال عن المكتب وتتحرى قبل الوقوع-
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18487 ] نشر منذ 20 دقيقة
إن شاءالله يطلع الداعية ماله ذنب
وبكرة التحقيقات تكشف كل شي
ونصيحة يااخوان
لاتروج دعايات لناس ماتعرفهم او معرفتك فيهم مهي بهذيك
إذا كان اخوك وهو اخوك تخاف انك تكفله
في دراهم ولا شي كبير
واتمنى من الداعية يطلع يوضح للناس الحقيقة
ولا يسكت
بل يساعدهم بالمطالبه بحقوقهم.
سليم9[ عدد التعليقات: 1244 ] نشر منذ 17 دقيقة
للأسف وصلنا العام 2017
ولازال البعض يصدقون هؤلاء الدجالون
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12465 ] نشر منذ 13 دقيقة
بما ان المكتب سبق وان تم اغلاقه لنفس القضايا فلماذا لم يتم الاعلان عنه في الصحف اليوميه ليعرف الناس عنه ؟ حتى الان لم يذكر اسم المكتب . يعني سيدفع المخالفه و يعود يمارس نشاطه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 12 دقيقة
يووو ليس كل من طول لحيته
وقصر ثوبه يسمى داعية
الداعية الحقيقي هو من يدعو الى الله ع بصيرة
واستقامة لاد جل ولا متاجرة بدين الله
ولا اقحام الدين في السياسة
من السياسة عدم التدخل في شؤون المرأة والسياسة نهائيا
سليم9[ عدد التعليقات: 1244 ] نشر منذ 7 دقائق
كلهم مشاركون بجريمة النصب
مو علشانه طاق اللحية ومقصر الثوب وحافظ كم سيرة ويتمتم بآيات قرانية وأحاديث
خلاص صار معصوم
أحمد ربك ما أنصب عليك
ولكن مانقول ألا أيده بالماء مو زي أللي أيده بالنار