مستشار قانوني يوضح العقوبة المنتظرة على متهمي واقعة قائدة " اللكزس " - صحيفة صدى الالكترونية

مستشار قانوني يوضح العقوبة المنتظرة على متهمي واقعة قائدة ” اللكزس “
كشفت المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي، عن العقوبة المنتظرة على المتهمين بواقعة الفتاة المُلثمة التي ظهرت في مقطع الفيديو، وهي تقود سیارة ” جيب لكزس ” على الطريق العام.
وأكد الجطيلي، أن العقوبة المُنتظرة على المتهمين بالواقعة ستكون تقديرية للقاضي وبما يتناسب مع الشرع والنظام؛ كون لا يوجد نص نظامي صريح بعقوبة محددة للمرأة التي تقود المركبة أو مَن يساعدها في ذلك.
وأوضح الجطيلي أن العقوبات المُنتظرة ستكون شأنها شأن باقي العقوبات التعزيرية، التي تخضع لاجتهاد ناظر القضية بما فيها ظهور الفتاة بملابس رجالية.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18487 ] نشر منذ 48 دقيقة
محد شاف لي فيتامين(و)
فقدته ف التعليقات🤔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12465 ] نشر منذ 41 دقيقة
ما شاء الله ما جبت شي جديد
all[ عدد التعليقات: 3356 ] نشر منذ 30 دقيقة
الله اكبر الله اكبر الله اكبر…لا اله الا الله…الله اكبر الله اكبر…ولله الحمد
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 26 دقيقة
عفوا يا عزيزي المحامي
بل يوجد نص نظامي بالعقوبة
وهو اكبر جرم مخالفة ولي امر المسلمين
سيدي ومولاي صاحب الجلالة والعظمة
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاة
ومخالفة ولي امرنا بحد ذاتها جريمة وخروج عن الجماعة
ودعوة للفتنة
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1210 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لااله الا الله الله اكبر ولله الحمد
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2722 ] نشر منذ 8 دقائق
اقول يا مستشار عقوبة الحبحبة ماينفع لها إلا طِرح أقوى من طِرح نم نم .
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وإفهم يا فهيم .