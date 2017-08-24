مستشار قانوني يوضح العقوبة المنتظرة على متهمي واقعة قائدة " اللكزس " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشفت المحامي والمستشار القانوني أحمد الجطيلي، عن العقوبة المنتظرة على المتهمين بواقعة الفتاة المُلثمة التي ظهرت في مقطع الفيديو، وهي تقود سیارة ” جيب لكزس ” على الطريق العام.

وأكد الجطيلي، أن العقوبة المُنتظرة على المتهمين بالواقعة ستكون تقديرية للقاضي وبما يتناسب مع الشرع والنظام؛ كون لا يوجد نص نظامي صريح بعقوبة محددة للمرأة التي تقود المركبة أو مَن يساعدها في ذلك.

وأوضح الجطيلي أن العقوبات المُنتظرة ستكون شأنها شأن باقي العقوبات التعزيرية، التي تخضع لاجتهاد ناظر القضية بما فيها ظهور الفتاة بملابس رجالية.