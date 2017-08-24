الشرطة السودانية تكشف ملابسات وفاة السفير الروسي - صحيفة صدى الالكترونية

الشرطة السودانية تكشف ملابسات وفاة السفير الروسي
كشف الناطق باسم شرطة ولاية الخرطوم العقيد حسن التجاني، سبب وفاة السفير الروسي بالخرطوم ميرغياس شيرينسكي، أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن وفاته حصلت بشكل طبيعي.
وقال التجاني، إن ” الشرطة وجدت السفير الروسي بالخرطوم، متوفيا على مسبح منزله في حي كافوري بمدينة الخرطوم “.
وأضاف التجاني، أن ” طبيبة روسية خاصة بالسفارة تلقت اتصال من طباخ السفير، والتي حضرت إلى المنزل السفير حيث وجدته طافح على مياه المسبح، وهي بدورها أجرت اتصالات بالشرطة “.
وتابع: ” أن الشرطة حضرت إلى منزل السفير وأجرت التحاليل الجنائية على مياه المسبح ووجدته خالياً من أي مواد سامة “.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18490 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله لو طلع ورى موته شبهه جنائية
يمكن معد تشوف الخرطوم على خريطةالعالم
روسيا وكوريا
هذيلن ماينمزح معهم🤔
all[ عدد التعليقات: 3359 ] نشر منذ 3 ساعات
السودان عظيم برجاله وقادر يحمى السودان
الموسيقار[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 2 ساعتين
السودان برجاله معنى للعروبة الاصيلة ..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 32688 ] نشر منذ 9 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,