الشرطة السودانية تكشف ملابسات وفاة السفير الروسي - صحيفة صدى الالكترونية

الخرطوم(صدى):

كشف الناطق باسم شرطة ولاية الخرطوم العقيد حسن التجاني، سبب وفاة السفير الروسي بالخرطوم ميرغياس شيرينسكي، أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن وفاته حصلت بشكل طبيعي.

وقال التجاني، إن ” الشرطة وجدت السفير الروسي بالخرطوم، متوفيا على مسبح منزله في حي كافوري بمدينة الخرطوم “.

وأضاف التجاني، أن ” طبيبة روسية خاصة بالسفارة تلقت اتصال من طباخ السفير، والتي حضرت إلى المنزل السفير حيث وجدته طافح على مياه المسبح، وهي بدورها أجرت اتصالات بالشرطة “.

وتابع: ” أن الشرطة حضرت إلى منزل السفير وأجرت التحاليل الجنائية على مياه المسبح ووجدته خالياً من أي مواد سامة “.