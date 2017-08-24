تفاصيل تعدي مواطنة وابنها على موظفة بالضرب في مركز صحي بتبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

روى زوج موظفة بالسجلات الطبية في مركز صحي الفيصلية الشمالي بتبوك، تفاصيل واقعة التعدي على زوجته أمام المراجعين من قبل سيدة وابنها، مشيرا إلى إحالة الجهات المعنية ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

وأوضح زوج الموظفة، أن سيدة حضرت إلى المركز التي تعمل به زوجته طالبةً حجز رقم دخول لها بعيادة الأسنان، مبيناً أن السيدة غابت عن المركز حينما جاء دورها في الدخول للعيادة لتضطر الموظفة إلى مناداة المريض الذي يليها، لتظهر بعدها السيدة وبرفقتها ابنها وهما في حالة استياء كبيرة؛ بسبب عدم لحاقهما بالدور المُخصص، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضاف أن زوجته حاولت تهدئة الأمور من خلال اصطحاب المريضة لعيادة الأسنان لتتأكد أنه تمت مناداتها عدة مرات قبل أن يدخل المريض الذي يليها، إلا أنها وابنها اقتحما مكتبها وطرحاها أرضا وانهالا عليها بالضرب قبل أن يتدخل بعض المتواجدين في المكان لإبعادهما.

وقال نائب المتحدث الإعلامي في صحة تبوك صالح القرعوطي أن المديرية فتحت تحقيقا في الواقعة وأخذت أقوال الموظفة بشأن ما جرى لها، كما تمت مخاطبة إدارة الصحة العامة وعرض الأمر على المدير العام لاتخاذ اللازم.