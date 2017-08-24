تفاصيل تعدي مواطنة وابنها على موظفة بالضرب في مركز صحي بتبوك - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل تعدي مواطنة وابنها على موظفة بالضرب في مركز صحي بتبوك
روى زوج موظفة بالسجلات الطبية في مركز صحي الفيصلية الشمالي بتبوك، تفاصيل واقعة التعدي على زوجته أمام المراجعين من قبل سيدة وابنها، مشيرا إلى إحالة الجهات المعنية ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.
وأوضح زوج الموظفة، أن سيدة حضرت إلى المركز التي تعمل به زوجته طالبةً حجز رقم دخول لها بعيادة الأسنان، مبيناً أن السيدة غابت عن المركز حينما جاء دورها في الدخول للعيادة لتضطر الموظفة إلى مناداة المريض الذي يليها، لتظهر بعدها السيدة وبرفقتها ابنها وهما في حالة استياء كبيرة؛ بسبب عدم لحاقهما بالدور المُخصص، وفقا لصحيفة عكاظ.
وأضاف أن زوجته حاولت تهدئة الأمور من خلال اصطحاب المريضة لعيادة الأسنان لتتأكد أنه تمت مناداتها عدة مرات قبل أن يدخل المريض الذي يليها، إلا أنها وابنها اقتحما مكتبها وطرحاها أرضا وانهالا عليها بالضرب قبل أن يتدخل بعض المتواجدين في المكان لإبعادهما.
وقال نائب المتحدث الإعلامي في صحة تبوك صالح القرعوطي أن المديرية فتحت تحقيقا في الواقعة وأخذت أقوال الموظفة بشأن ما جرى لها، كما تمت مخاطبة إدارة الصحة العامة وعرض الأمر على المدير العام لاتخاذ اللازم.
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18487 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني تبين هم يحترونك ويأخرون المراجعين عشان سواد عيونك
ماقصرت الممرضة وحاولت تاخذك بلين وليتها عطتك بنيه👊تهل اضروسك كلها
إن شاءالله تاخذ حقها منك انتي وولدك😡
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2722 ] نشر منذ 59 دقيقة
إللي سَبق كَل النبَق على قولة إخوانا المصريين .
ليه ما جيتي في وقتك يوم نادوك يا إكمخه .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12465 ] نشر منذ 28 دقيقة
ايش هذا التخلف العقلي عندها وعند ولدها الاهبل
ايش المشكله اذا دخل مريض قبلك بالكثير 1/2 ساعه عند طبيب الاسنان
شماليه[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 28 دقيقة
ليش مستوصف ابوكم على كيفكم هذي غلطتكم انتم اللي رحتو تلاقيهم في الأسواق يتمشو .والله ماتتنازل عن حقها بنت ناس ماهي موظفه عندكم لها احترامها فعلا الدين المعامله
تبوك تشوف فيها العجب
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18487 ] نشر منذ 11 دقيقة
أنا لو ابمكان الممرضة
لأصكككككها بنيييييييه👊
ماتلحق ضروسها الا من حقل😡😡