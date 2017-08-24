حبس أربعينية لنشرها تهديدا لرئيس وزراء هولندا على مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

أمستردام(صدى):

قضت محكمة مدينة لاهاي غربي هولندا، أمس الأربعاء، بحبس سيدة، لإدانتها بتهديد رئيس وزراء البلاد مارك روته، عبر مشاركة منشور على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت المحكمة، في بيان لها، إنها قررت حبسا مشروطا لامرأة تبلغ من العمر ” 47 عاما ” لمدة أسبوع، مع خدمة 40 ساعة في الدوائر الرسمية، لنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورة لـ” روته “، وعلى رقبته حبل مشنقة، مرفقة بتهديدات.

وذكرت أن نشر صور أو عبارات تهديد ضد سياسي ما، حتى لو اختلفت الآراء معه، ” غير صحيح ومرفوض “.

وأشارت إلى أن المنشور تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يسبب انزعاجا لدى الشعب الهولندي، الأمر الذي كان له دور في اتخاذ القرار المذكور.