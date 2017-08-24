كلوب: تأهل ليفربول لمجموعات أبطال أوروبا شعور مدهش - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مساء أمس الأربعاء، عن سعادته لتأهل فريقه إلى مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف كلوب في مؤتمر صحفي، ” ليس لدي ما يكفي من الكلمات، إنه شعور مدهش، إنه نتاج 14 شهرًا من العمل الصعب، تحية كبيرة لفريقي “، متابعا: ” أشكر جميع مشجعي ليفربول على هذه الأجواء فقد حرصوا على مؤازرتنا في كل وقت “.

وأوضح كلوب: ” كانت أول 30 دقيقة أمام هوفنهايم الليلة كالعاصفة “، مضيفا ” أحيي هوفنهايم مرة أخرى، إنهم فريق لا يستسلم أبدًا “.

وتأهل ليفربول إلى مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على ضيفه هوفنهايم بأربعة أهداف لهدفين في إياب الدور المؤهل لمرحلة المجموعات.

وجاء تأهل ليفربول للمجموعات بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بهدفين لهدف.