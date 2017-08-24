انتهاك إسرائيلي مزدوج للحدود اللبنانية - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

أعلن الجيش اللبناني، أنّ زورقاً حربياً تابعاً لبحرية الاحتلال الإسرائيلية أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية لمسافة حوالي 335 مترًا ولمدة دقيقة واحدة.

وأوضح الجيش في بيان ” أنّ هذا الانتهاك البحري المعادي ترافق مع خرق طائرة استطلاع من دون طيار تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في أجواء المنطقة، وعلى الأثر باشرت قيادة الجيش اللبناني في متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفل “.