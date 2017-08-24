بريطانيا: ليبيا هي الخط الأمامي لتصدي أوروبا للهجرة والإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن ليبيا هي الخط الأمامي في تصدي أوروبا للهجرة غير الشرعية والإرهاب، متعهدًا بتقديم أكثر من تسعة ملايين جنيه إسترليني للمساعدة في التصدي للاتجار بالبشر والإرهاب.

وجاءت تصريحات جونسون خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، في العاصمة طرابلس بعد لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.

وأوضح جونسون أنه اتفق مع رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بمزيد المساعدة في معالجة أزمة الهجرة,

وأكد أن بريطانيا ستساعد الحكومة الليبية على تأمين حدود البلاد الجنوبية، من خلال الإسهام في إنشاء منظومة مراقبة إلكترونية، كما أكد أنها ستقدم كذلك مزيد المساعدة لخفر السواحل.

وبين أن حزمة المساعدات البريطانية تشمل أربعة ملايين جنيه استرليني لدعم إزالة الألغام والأجهزة المتفجرة المرتجلة، خاصة في مدينة سرت التي كانت معقل داعش الإرهابي.