العبادي يبحث مع أوغلو الأوضاع بالمنطقة والحرب على الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس الأربعاء، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والأوضاع في المنطقة والحرب على تنظيم داعش الإرهابي .

ونقل بيان حكومي عراقي عن العبادي تأكيده أهمية التعاون الإقليمي في محاربة الإرهاب وتكثيف الجهود من أجل استئصال أفكاره لما يمثله من خطر على المنطقة والعالم، ودعا إلى الإسراع بانسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية.

من جانبه, أكد وزير الخارجية التركي استعداد بلاده لمساعدة العراق في جهود الاعمار والاستقرار, مشددًا على موقفها الداعم لوحدة العراق واستقراره .

كما عبر عن دعم أنقرة لجهود العراق في الحرب على الإرهاب من أجل تحرير كامل أراضيه من براثنه.