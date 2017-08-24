رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على فيرونتينا والتتويج بكأس سانتياجو برنابيو - صحيفة صدى الالكترونية

مدريد(صدى):

توج ريال مدريد الإسباني ببطولة كأس سانتياجو برنابيو الودية بعد فوزه على نظيره فيورنتينا الإيطالي، مساء أمس الأربعاء، 2-1 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبدأ اللقاء بدقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بمدينة برشلونة يوم الخميس الماضي وأسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 100 آخرين.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول حيث تقدم الضيوف بعد ثلاث دقائق من بداية اللقاء بهدف نجم الوسط الفرنسي جوردان فيريتو إثر تسديدة من أمام المنطقة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى كيكو كاسيا وسكنت الشباك.

ورد الفريق الملكي بعد 3 دقائق عبر المهاجم الواعد بورخا مايورال من تمريرة أرضية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مرت من الجميع ليسكنها مايورال بسهولة في الشباك..وفي الدقيقة 33 تكفل رونالدو بإضافة الهدف الثاني وعلى طريقته الخاصة بعدما توغل من الجناح الأيسر وسدد كرة قوية سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى “الفيولا”.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدربا الفريقين تغييرات عديدة لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في الوقت الذي لم تتغير فيه النتيجة.

وتعد هذه هي المرة الـ27 التي يتوج بها الميرينجي بهذه البطولة.