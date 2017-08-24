بدء صرف البدلات بأثر رجعي لمنسوبي " الحرس الوطني " و" حرس الحدود " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أكدت مصادر، أن وزارة الحرس الوطني والمديرية العامة لحرس الحدود، أودعتا البدلات بأثر رجعي في حسابات منسوبيها، تنفیذا للأمر الملكي الذي وجه بصرف البدلات بأثر رجعي لموظفي الدولة.

وأوضحت المصادر أن منسوبي الحرس الوطني بالقطاع الشرقي وقطاع الرياض بدءوا في صرف بدلاتهم أمس الأربعاء، بعدما أودعتها الوزارة في حساباتهم بأحد البنوك المحلية، مضيفة أن أعدادا من منسوبي حرس الحدود تسلموا بالفعل بدلاتهم بأثر رجعي، كما تسلم عدد من مرابطي الحد الجنوبي من منسوبي المديرية العامة لحرس الحدود البدلات التي تقدر براتب شهرين.