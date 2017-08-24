سوداني يقتل عامل ويصيب آخر دهسا إثر خلاف بينهم في جازان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قام عامل وافد من الجنسية السودانية، أمس الأربعاء، بدهس عاملين من بني جلدته بصهريج مياه إثر خلاف وقع بينهم في السوق الداخلي بمحافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وأكدت مصادر، أن الحادث بدأ مع وقوع خلاف بين العمال الثلاثة تطور بعده إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يستقل أحدهم صهريج مياه ويسير باتجاه المجني عليهما ويقوم بدهسهما، متسبباً في وفاة أحدهما بعد تأثره بنزيف دموي حاد، إلى جانب إصابة الآخر بإصابات بالغة.

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية أوفدت فرقا أمنية وأدلة جنائية إلى موقع الحادث، وألقت القبض على المتهم وأودعته قسم التوقيف بمركز شرطة محافظة أحد المسارحة وفتحت التحقيق معه، كما تم الحفظ على صهريج المياه المستخدم في الجريمة، وإيداع جثمان الضحية ثلاجة الموتى بأحد المستشفيات.