" بنك أمريكي ": رسوم المرافقين وضريبة القيمة المضافة سيساهمان في رفع عائدات المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد بنك ميريل لينش الأمريكي، أن عائدات المملكة غير النفطية، التي سيتم تحصيلها من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، والرسوم المفروضة على العمالة الوافدة وتابعيهم، يمكن أن ترتفع لـ 80 مليار ريال في العام المقبل، ما يعزز جهود المملكة للحد من اعتماد الاقتصاد على المنتج من النفط.

وأوضح البنك، أنه رغم تقلص العجز في الميزانية في الربع الثاني من العام الجاري، بعد زيادة الإيرادات بنسبة 28٪ من صادرات النفط وخفض الإنفاق، إلا أن الإيرادات غير النفطية انخفضت بنسبة 17 %، وينبغي أن تزيد بشكل كبير بدءا من عام 2018 وما بعده مع بدء تطبيق عدد من الإصلاحات المالية.

وعزا التقرير، وفقًا لشبكة بلومبيرج الإخبارية، انخفاض الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني إلى انخفاض الإيرادات الأخرى، كعائدات استثمارات ” ساما “، وصندوق الاستثمارات العامة، حسب إعلان وزارة المالية هذا الشهر، إضافة إلى انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية ومصلحة الزكاة.