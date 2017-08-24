تفاصيل جديدة بشأن واقعة قائدة " اللكزس " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة الفتاة المُلثمة التي ظهرت في مقطع الفيديو، وهي تقود سیارة ” جيب لكزس ” على الطريق العام.

وأكدت المصادر، أن المتهمين بالقضية عددهم أربعة هم فتاتان من جنسية عربية ومواطنان بينهما صاحب السيارة المقبوض عليه مؤخراً، موضحة أن التحقيقات مع صاحب السيارة التي ظهرت بالفيديو أسفرت عن تحديد هوية الفتاة، وهي وافدة من إحدى الجنسيات العربية، كما أن تصوير المقطع جرى في إحدى الاستراحات بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية.

وأضافت المصادر أنه تم استدعاء صاحب الاستراحة لأخذ أقواله، فيما قام مرافق قائدة اللكزس بتسليم نفسه بعد تضييق الخناق عليه من الجهات الأمنية، وأدلى بأقواله، مبينةً أن التحقيقات مُستمرة لضبط باقي المتهمين بالقضية.