تأهل ستوك سيتي ووست هام للدور الثالث بكأس الرابطة الإنجليزية - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

تأهل فريقا ستوك سيتي ووست هام يونايتد، مساء أمس الأربعاء، إلى الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وتغلب وست هام يونايتد على مضيفه تشيلتينهام بهدفين دون رد ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة، سجلهما السنغالي ديافرا ساخو والغاني أندريه أيو في الدقيقتين 40 و43.

واكتسح ستوك سيتي ضيفه روشديل برباعية نظيفة، سجلها الويلزي جو الين – هدفين – في الدقيقتين 16 و42 وبيتر كراوتش في الدقيقة 29 والمصري رمضان صبحي في الدقيقة 80.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز بيرنلي على بلاكبيرن بهدفين نظيفين، وبالنتيجة ذاتها تغلب ولفرهامبتون على ساوثهامبتون، وهيديرسفيلد تاون على روثيرهام يونايتد بهدفين لهدف.