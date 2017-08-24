" وول ستريت جورنال ": المملكة تسعى لتقليص نفوذ إيران بالعراق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال ” الأمريكية، أن المملكة تسعى لتقليص النفوذ الإيراني في المنطقة، وخاصة في العراق من خلال كسب ولاء بغداد وتوسيع التواجد الدبلوماسي والسماح بالرحلات الجوية المباشرة وإعادة فتح المعابر الحدودية المغلقة.

وأضافت الصحيفة أن أولى الرحلات الجوية من بين نحو 140 رحلة بين العراق والرياض ومدن أخرى شهريا، من المتوقع أن تبدأ خلال الأسابيع القادمة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لعبت دورا كبيرا في التقارب بين البلدين، مشيرة إلى أن المملكة تسعى الآن لتوسيع وجودها الدبلوماسي في أنحاء العراق، فأول قنصلية جديدة في النجف من المرجح أن تفتتح خلال الشهرين القادمين، وهناك المزيد سيتم افتتاحه لاحقا في البصرة والموصل.