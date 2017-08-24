الهند: " انفلونزا الخنازير " قتلت أكثر من ألف شخص في 2017 - صحيفة صدى الالكترونية

نيوديلهي(صدى):

كشفت الحكومة الهندية، أن أكثر من ألف شخص توفوا منذ مطلع 2017، جراء إصابتهم بمرض “انفلونزا الخنازير”، المعروف باسم “إتش 1 إن 1”.

وجاء في تقرير لوزارة الصحة، نشرته صحيفة “تايمز أوف إنديا”، أمس الأربعاء، أنها سجّلت 1094 حالة وفاة، و22 ألفًا و186 إصابة، منذ مطلع 2017، حتى أغسطس الجاري، مقارنة بـ265 وفاة و1786 إصابة خلال 2016.

وتفشى الوباء بالهند بين عامي 2009 و2010، وتوفي جراءه نحو 2700 شخص في تلك الفترة، وأصيب نحو 50 ألف آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة.