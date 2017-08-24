" جمعية الأشعة " تطالب بضبط المعتدي على الطبيب " الرحيمي " أثناء عمله - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

طالبت الجمعية السعودية للأشعة التداخلية، إدارة مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، بمتابعة قضية الاعتداء على عضو الجمعية الدكتور عبدالواحد الرحيمي، عبر الجهات الأمنية للقبض على الجاني.

وتعرض الرحيمي لاعتداء من أحد أقارب مريض كان منوما في غرفة العلاج المركز؛ نتج عنه كسور في عظام الوجه وتمزق في قرنية العين، أدخل على إثرها غرفة التنويم.

وقالت الجمعية في بيان لها: ” ترجو الجمعية من إدارة المستشفى متابعة هذه القضية عبر الجهات الأمنية للقبض على الجاني وتقديمه للعدالة، وأن الاعتداء على العاملين الصحيين يعد جريمة كبرى ” وفقا لصحيفة الرياض.