وزير الخارجية المصري يبحث سبل زيادة التعاون مع " الإسكوا " - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الأربعاء، مع الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ” الإسكوا ” الدكتور محمد علي الحكيم، سبل توطيد التعاون الثنائي بين مصر والإسكوا.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، إن المباحثات تطرقت إلى سبل نقل أفضل الممارسات إلى الجانب المصري في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مشيرا إلى أن الجانبين وقعا على إطار التعاون المشترك بين مصر والإسكوا للفترة من 2017 إلى 2019.