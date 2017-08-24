⁠⁠⁠⁠⁠أمطار متوسطة على محافظة رجال ألمع - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

هطلت أمطار متوسطة على محافظة رجال ألمع اليوم ، شملت معظم أرجاء المحافظة ، ارتوت على إثرها الأرض .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، الأربعاء، تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق نجران ،عسير ،الباحة ،مكة المكرمة والمدينة المنورة و تبوك وجازان.

كما تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية و مناطق حائل و الرياض والقصيم تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة ، مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ونجران .