الأمن الباكستاني يعتقل 4 عناصر إرهابية - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

اعتقلت أجهزة الأمن الباكستانية الأربعاء أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية في إقليم البنجاب، وضبطت بحوزتهم أسلحة ومتفجرات.

وأوضح مسؤول أمني باكستاني أن أجهزة الأمن نفذت العملية بناء على معلومات استخباراتية، وتمكنت من اعتقال أربعة إرهابيين داخل قطار ركاب قادماً من مدينة كراتشي أثناء توقفه في محطة القطارات بمدينة مولتان.

وأضاف أنه تم نقل المعتقلين الأربعة إلى مركز أمني لمواصلة التحقيق معهم، بعد مصادرة الأسلحة والمتفجرات التي كانت بحوزتهم.