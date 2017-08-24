⁠⁠⁠⁠⁠" قرار صعب " أنقذ حياة أمريكي استقر مسمار في قلبه - صحيفة صدى الالكترونية

” قرار صعب ” أنقذ حياة أمريكي استقر مسمار في قلبه
أعطنى عمر وأرمينى في البحر هذا المثل ينطبق على الأمريكي دوج بيرغسون، الذي احتاج لكثير من الحظ لينجو بحياته من مسمار استقر في قلبه، بعد أن أطلقه دون قصد من آلة لتثبيت المسامير، وقع الحادث بولاية وسكونسن الأميركية.
وقال الرجل الخمسيني إنه قرر عدم انتزاع المسمار بيده مفضلا الذهاب إلى المستشفى التي تبعد عن بيته نحو 10 دقائق، وخضع الرجل لجراحة قلب مفتوح لاستخراج المسمار وإصلاح ما أتلفه الحادث.
واعتبر الطبيب ألكسندر رويتستين أن بيرغسون محظوظ لأنه نجا، وأثنى على قراره بإبقاء المسمار في موضعه، مشيرا إلى أن ذلك ساعده على النجاة.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9243 ] نشر منذ 2 ساعتين
آنا وحده
اول مايقولون لي ترا بنطلع اروح احط جوالي بالشاحن حتى لو فيه 99 %’ 😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16849 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يستر
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9243 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللي ع بآلي هؤؤن 👁👀 .. ؟
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 2 ساعتين
يس هووووووووووووووووووووووووووووووووووون
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسوم كيف الجووووووووووووووو عندكم
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 2 ساعتين
لله اكبر الله اكبر الله اكبر
لااله الا الله
الله اكبر الله اكبر
ولله الحمد
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14057 ] نشر منذ 2 ساعتين
وييييه 😣
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16849 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههه
قم بس قم[ عدد التعليقات: 10105 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله اكبر الله اكبر الله اكبر…لا اله الا الله…الله اكبر الله اكبر…ولله الحمد
قم بس قم[ عدد التعليقات: 10105 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفرله
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 2 ساعتين
بشويش يا دانه
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9243 ] نشر منذ 2 ساعتين
انقلع من وجهي 😤😤😤..
نسيت كلامك قبل شؤي !!! ..
لا ورجع يسؤلف عادي !! يعني مادري وش هالبششر !!!
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14057 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخصائي يااي ازعجتك 😏😆
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 2 ساعتين
ازعاجك راحه دنوووووووووووووووووو
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 2 ساعتين
اسومه مين مزعلك
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 1 ساعة
اسومه
علامك زعلانه علميني في اللي مزعلك وابشري بالحق ومايلحق
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 1 ساعة
ليكون زعلانه من سالفة الشاحن ترى صدق اتكلم عندي كميه
ورخيصه
شكلك فاهمتني خطأ
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 3836 ] نشر منذ 1 ساعة
يحليله وعدت على خيرنحمدالله😊
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 1 ساعة
اسومه
والله لو امسكك لخليك من كثر زعلك تقولين يالالا يالالا
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14057 ] نشر منذ 1 ساعة
😅
يسلموووو 🌹
قم بس قم[ عدد التعليقات: 10105 ] نشر منذ 1 ساعة
الله اكبر الله اكبر الله اكبر…لا اله الا الله…الله اكبر الله اكبر…ولله الحمد
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9243 ] نشر منذ 1 ساعة
لاتستغبي رجاءً .. ترا هالاسلوب مايمشي معي ..
رؤح شؤف وش قلت لي في خبر العقم 😒😒😒 !!!
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 1 ساعة
افا ماتوقعتك زعول اسومه
ماقلت شي يزعل
حقك علينا يالغلا
افسين
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9243 ] نشر منذ 1 ساعة
ماتوقعتني ازعل ؟؟؟
ترا اللي قلته يعتبر قذف في عرضي !!
دريت والا مادريت 👊👊👊👊👊👊 !!!
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 1 ساعة
اسومه
رحت وشفت وش قلت لك يافضحي فضحاه
بس والله مزوح سامحيني وحقك علي
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9243 ] نشر منذ 56 دقيقة
#هل تعلم
ان 75% من الساعات اللي يلبسونها الحريم في الزواجات مخلصة بطاريتها او خربانه اصلاً 😂💔
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14057 ] نشر منذ 49 دقيقة
😂😂😂
اي والله اسوم واكبر دليل وحده قبل امس بزواج تسألني كم الساعه وفي يدها ساعه خربانه 😂😭
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 48 دقيقة
اسوم
والله مو قذف يامجرمه
انتي عارفه اني امزح يالدبه
لوقلت فيك كذا او كذا صح تقدري تقولي قذف
تبين كف يصحيك
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 47 دقيقة
#هل تعلم
ان 75% من الساعات اللي يلبسونها الحريم في الزواجات مخلصة بطاريتها او خربانه اصلاً 😂💔
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
والله صادقه اغلبهم كذا بس ياخوفي تكوني منهم
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 46 دقيقة
ياحلالاه يالنجمه اللي عند بعض العرب
واحري عليها حراه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 46 دقيقة
اسوم
سامحيني
طيب
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9243 ] نشر منذ 43 دقيقة
تقول تبين من يقصفه لك !!
هذا مو قذف بنظرككك !!!!!!!!!!!
الواحد يجرم في الناسس بعدين يجيك يهون ويبسط الموضوع !!
اذا هذا مو قذف وش تسميه بالله !!!!
💔💔
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9243 ] نشر منذ 42 دقيقة
شفتي كيف 😂😂😂😂😂😂👊👊👊
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 40 دقيقة
اسوم
بادي عليك مبدأ وفيه حب خشوم
سامحيني
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 39 دقيقة
يابعدي الله يسعدك ويحفظك
مداعبه ومزح مو قذف
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 38 دقيقة
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الله يسعدك اسومه
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 37 دقيقة
اسومه
وش اقصد طيب قولي
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 36 دقيقة
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اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 36 دقيقة
يازقينك اسومه زقيناه
😂😂😂😂😂
alfahd42[ عدد التعليقات: 11151 ] نشر منذ 33 دقيقة
ربك اراد له الحياة
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9243 ] نشر منذ 24 دقيقة
لاوالله انه يعتبر قذذف 🙂 مو ع كيفك متى ماقلت مزح صار مزح
ترا مو قاعدين نضحك ع ربناا 😒😒🙂🙂 ..!!!
..
شتااااان مابين المزح وبين اللي كتبته !!!
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 19 دقيقة
اسف طيب اسومه
سامحيني سامحك الله
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يعلم بالنيه وربي نيتي مزح وضحك ياقلبي
وانا تأسفت منك
سامحي عاد
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 17 دقيقة
اسومه