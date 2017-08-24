⁠⁠⁠⁠⁠" قرار صعب " أنقذ حياة أمريكي استقر مسمار في قلبه - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعطنى عمر وأرمينى في البحر هذا المثل ينطبق على الأمريكي دوج بيرغسون، الذي احتاج لكثير من الحظ لينجو بحياته من مسمار استقر في قلبه، بعد أن أطلقه دون قصد من آلة لتثبيت المسامير، وقع الحادث بولاية وسكونسن الأميركية.

وقال الرجل الخمسيني إنه قرر عدم انتزاع المسمار بيده مفضلا الذهاب إلى المستشفى التي تبعد عن بيته نحو 10 دقائق، وخضع الرجل لجراحة قلب مفتوح لاستخراج المسمار وإصلاح ما أتلفه الحادث.

واعتبر الطبيب ألكسندر رويتستين أن بيرغسون محظوظ لأنه نجا، وأثنى على قراره بإبقاء المسمار في موضعه، مشيرا إلى أن ذلك ساعده على النجاة.