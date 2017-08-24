رئيس الوزراء اليمني: " عازمون على استعادة صنعاء " - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أعلن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، الأربعاء، عن عزم الحكومة الشرعية في اليمن وإصرارها على استعادة العاصمة صنعاء وتحريرها من قبضة الميليشيا الانقلابية.

وخلال لقائه وزير الدولة اليمني أمين العاصمة اللواء عبدالغني جميل، ناقش بن دغر، الجهود المبذولة لدعم الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في معركة الحفاظ على الدولة والدفاع عن المشروع الذي اتفق عليه كل اليمنيين في مخرجات الحوار الوطني، ” وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية.

وأشار بن دغر، إلى أن ” الانتصارات التي حققها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات بمساندة قوات التحالف العربي أضعفت العدو وأصبحنا على مشارف نصر قريب يحقق تطلعات الشعب اليمني ” .