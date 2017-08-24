 ⁠⁠⁠⁠⁠منى زكي لأصالة: " مش معقول حلاوتك وإحساسك " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 23

    أغسطس

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⁠⁠⁠⁠⁠منى زكي لأصالة: ” مش معقول حلاوتك وإحساسك “

⁠⁠⁠⁠⁠منى زكي لأصالة: ” مش معقول حلاوتك وإحساسك “
أماني الغامدي(صدى):

هنأت الممثلة المصرية منى زكي، الفنانة السورية أصالة بعد صدور ألبومها الغنائي الجديد ” مهتمة بالتفاصيل ” ، مؤكدة لها أنه رائع بكل تفاصيله.

ونشرت الممثلة منى زكي عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة أصالة وعلقت عليها بالتالي: ” الألبوم يجنن يا صولا ألف مبروك.. مش معقول حلاوتك وإحساسك واختلافك. بحبك وفرحانه ليكي ” .

وكانت الفنانة السورية أصالة طرحت منذ أيام قليلة ألبومها الجديد ” مهتمة بالتفاصيل ” ويتضمن 12 أغنية منوّعة، تعاونت فيه مع أهم الملحنين والشعراء والموزعين، ويلقى نسب استماع مميزة.

 


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