بدء استعدادات حفل أليسا ووائل جسار في القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

وصل الفنان اللبناني وائل جسار صباح اليوم الأربعاء، إلى القاهرة، استعداداً لإحياء حفله غدًا الخميس، بمشاركة الفنانة أليسا.

ومن المقرر أن يغادر جسار، صباح الجمعة لارتباطه بحفل أخر في مدينة قبرص، بينما وصلت أليسا القاهرة مساء اليوم استعداد لإحياء حفلها مع جسار غدا الخميس وحفلها الثاني يوم الجمعة في الزمالك وذلك بعد فترة من الغياب عن احياء الحفلات في مصر.

ومن المتوقع أن يحضر الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام ورجال الأعمال وسيدات المجتمع وستتقدم الحفل الإعلامية رندا جبر.