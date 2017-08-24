بالفيديو.. طفل سعودي يشيد بجهود المملكة في خدمة الحجاج باللغة الإنجليزية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول مغردو موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لطفل يدعى غسان، يتحدث خلاله عما تقدمه المملكة للحجيج ، باللغة الإنجليزية، وذلك عبر وسم ” السعودية ترحب بالعالم ” .

وقال الطفل غسان: ” أنا ممتن للملك سلمان وولي العهد لما قدماه من مساعدة للأشقاء القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج ” .

وقدم الشكر للملك سلمان وولي العهد حفظهما الله، وللحكومة، على ما يقدمونه من خدمة الإسلام والمسلمين.