بالفيديو.. طفل سعودي يشيد بجهود المملكة في خدمة الحجاج باللغة الإنجليزية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. طفل سعودي يشيد بجهود المملكة في خدمة الحجاج باللغة الإنجليزية
تداول مغردو موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو لطفل يدعى غسان، يتحدث خلاله عما تقدمه المملكة للحجيج ، باللغة الإنجليزية، وذلك عبر وسم ” السعودية ترحب بالعالم ” .
وقال الطفل غسان: ” أنا ممتن للملك سلمان وولي العهد لما قدماه من مساعدة للأشقاء القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج ” .
وقدم الشكر للملك سلمان وولي العهد حفظهما الله، وللحكومة، على ما يقدمونه من خدمة الإسلام والمسلمين.
I would like to thank
أود أن أتقدم بالشكر إلى: pic.twitter.com/RKpgrMftoM
— غسان🇸🇦 (@Kidtalks2) August 22, 2017
حمودي[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماشاء الله تبارك الله الله يحفظك
قم بس قم[ عدد التعليقات: 10105 ] نشر منذ 1 ساعة
الله اكبر الله اكبر الله اكبر…لا اله الا الله…الله اكبر الله اكبر…ولله الحمد
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 24 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله الله يحفظك
اخصائي فاضي[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله اكبر الله اكبر الله اكبر…لا اله الا الله…الله اكبر الله اكبر…ولله الحمد