بالصور.. " صحة الباحة " تنجح في إعادة المشي لـ " طفل " - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

تمكن فريق طبي متخصص في جراحة العظام بمستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة من أجراء عملية جراحية لطفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، قادم من ” محافظة القنفذة ” ؛ يعاني تشوُّهًا وعيبًا خِلقيًّا في القدم، ويعاني متلازمة، ومعها مفصل كاذب، وانحراف بعظمة الساق؛ ولا يستطيع المشي بصورة طبيعية.

أكدت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الباحة، في بيان لها أمس الأربعاء أن الطفل تمكن من المشي بصورة طبيعية، بعد إجراء العملية التي استخدم فيها الفريق الطبي التقنية الحديثة التي لا تتوافر إلا في مستشفيات متخصصة بالمدن المركزية.

وثمَّنت أسرة الطفل جهود الصحة التي ساعدت طفلهم على المشي بصورة طبيعية، بعد فشل علاجه في أحد المراكز الطبية.