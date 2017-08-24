بي إم دبليو M5.. قريبًا في الأسواق - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تعتزم شركة بي إم دبليو كشف النقاب عن الإصدار الرياضي من سيارة الفئة الخامسة خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور في الفترة من 16 إلى 24 سبتمبر القادم.

وأوضحت شركة M GmbH، المتخصصة في إنتاج سيارات بي إم دبليو الرياضية، أن السيارة M5 تعتمد على سواعد محرك معدل ثماني الأسطوانات V8 بقوة 441 كيلووات/600 حصان، ومن المقرر طرحها في الأسواق مع بداية العام القادم، وسيبدأ حجزها خلال فعاليات المعرض.

مرونة وسرعة

وقد تم تصميم السيارة الجديدة وفقاً للنموذج المعتاد، واعتمدت على نفس المحرك المستمد من الموديل السابق، غير أن الشركة الألمانية أكدت أن السيارة M5 الجديدة تشهد اعتماد شركة M GmbH لأول مرة على نظام الدفع الرباعي في سيارة صالون رياضية، وهو ما يضمن توزيع القدرة بشكل مرن بنسبة 100%، ومن خلال نقرة زر تتوفر خمس مستويات للقيادة وصولاً إلى نظام الدفع الخلفي الخالص مثل الموديل السابق.

وبالإضافة إلى تعزيز قدرة الجر في سيارة بي إم دبليو M5 الجديدة، فإنها تمتاز بأداء قيادة أكثر أمناً واستقراراً، حيث يعمل المحرك سعة 4.4 لتر والمزود باثنين من شواحن التربو على انطلاق سيارة الصالون الرياضية من الثبات حتى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.4 ثانية، وتصل سرعتها إلى 200 كلم/س بعد مرور زمن قدره 11.1 ثانية.

وتقف حدود السرعة القصوى لسيارة بي إم دبليو الجديدة عند حدود 250 كلم/س، غير أن الشركة الألمانية يمكن أن تقوم برفعها حتى 305 كلم/س، وتنص نشرة المواصفات الفنية على أن معدل استهلاك الوقود للسيارة خماسية المقاعد يبلغ 10.5 لتر، وهو ما يعادل 241 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.