مصري يقتل زوج والدته في ليلة الزفاف - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة في مصر، بالحبس 7 سنوات لموظف متهم بقتل زوج والدته ليلة عقد القران.

وتعود التفاصيل إلى أن ” عزة رجب ” ، والدة المتهم ” محمد ” طلبت من نجلها الموافقة لها على الزواج من المجني عليه، إلا أنه رفض، وهددها بالقتل والحرق إذا تزوجته.

وأضافت التحقيقات أن والدة المتهم لم تنصع لكلام نجلها، ودعت المجني عليه لمنزلها، كما دعت الأهل والجيران لعقد قرانها دون علم نجلها المتهم.

وتبين من التحقيقات أنه فور علم المتهم بزواج والدته، هرول مسرعا إلى منزل والدته، وافتعل مشاجرة مع المجني عليه وطعنه بسكين مما أسفر عن مقتله.