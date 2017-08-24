⁠⁠⁠⁠⁠مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفّر وظيفة هندسية شاغرة، بمسمى “ مهندس أول تكنولوجيا المعلومات ” ، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات (علوم الحاسب الآلي، أو نظام المعلومات)، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط هنــــــا.