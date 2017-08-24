 " التعليم " : زيادة ساعة واحدة في اليوم الدراسي - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 23

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” التعليم ” : زيادة ساعة واحدة في اليوم الدراسي

” التعليم ” : زيادة ساعة واحدة في اليوم الدراسي

” التعليم ” : زيادة ساعة واحدة في اليوم الدراسي
عادل الحربي(صدى):

قررت وزارة التعليم اليوم الأربعاء، زيادة زمن اليوم الدراسي ساعة واحدة يوميًا من الأحد حتى الأربعاء اعتبارًا من العام الدراسي 1438/ 1439.

وتضمن القرار أيضًا، إدراج 4 حصص للنشاط أسبوعيا بواقع 60 دقيقة للحصة ضمن الخطة الدراسية لجميع المراحل الدراسية، على أن تكون في منتصف اليوم الدراسي دون استقطاع أو اختزال من الزمن المستحق للطلبة في الاصطفاف الصباحي، أو الحصص الدراسية، أو الفسحة، أو وقت الصلاة.


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 1 ساعة

ليتكم تخلوهم لين تغيب الشمس وتدربونهم تدريب عسكري عقب المدرسة ولا تخلوهم ينشغلون في توتر والخرابيط ماغير يرجعون بيوتهم ينامون من التعب
جيل منحل مافيه من الرجوله غير ذا الشعر الي في وجههم الله المستعان

[ عدد التعليقات: 1959 ] نشر منذ 1 ساعة

او وقت الصلاه ويش المعني في وقت للصلاه فقط والباقي ماحددتو

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 46 دقيقة

قرار سيء لان اغلب المدارس غير مهياة لمزاولة حصة النشاط الوحيدة ف الاسبوع فكيف باربع . ثم هل البيئة المدرسية لدينا جاذبة للطلاب . شوف طريقة خروجهم في نهاية اليوم الدراسي خروج بسرعة وبتدافع كانهم كانوا في معتقل .. الوزارة شخبط شخابيط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *