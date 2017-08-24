" التعليم " : زيادة ساعة واحدة في اليوم الدراسي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قررت وزارة التعليم اليوم الأربعاء، زيادة زمن اليوم الدراسي ساعة واحدة يوميًا من الأحد حتى الأربعاء اعتبارًا من العام الدراسي 1438/ 1439.

وتضمن القرار أيضًا، إدراج 4 حصص للنشاط أسبوعيا بواقع 60 دقيقة للحصة ضمن الخطة الدراسية لجميع المراحل الدراسية، على أن تكون في منتصف اليوم الدراسي دون استقطاع أو اختزال من الزمن المستحق للطلبة في الاصطفاف الصباحي، أو الحصص الدراسية، أو الفسحة، أو وقت الصلاة.